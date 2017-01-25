المشهد اليمني الأول |جيزان
لقي جندي سعودي، اليوم الأربعاء، مصرعه في عملية قنص نفذتها وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية في تبة الضبرة بجيزان.
وكانت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية تمكنت، أمس الثلاثاء، من قنص ثلاثة من منافقي ومرتزقة العدوان في موقع الطلعة بنجران.
كما لقي ثلاثة جنود سعوديين مصرعهم يومي الأربعاء والخميس الماضيين قنصا على يد وحدة القناصة التابعة لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في مواقع الدفينية والمعنق والقرن بجيزان.
ومنذ مطلع يناير الجاري تم قنص مالا يقل عن 20 عسكريا سعوديا في جيزان ونجران وعسير.
التعليقات
تعليقات