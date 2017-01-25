بين نهم والمخا “وهم ٌمن أباطيل المنهزمين “

كتبت / أحلام عبد الكافي

ما أشبه اكاذيب العدوان في مواجهات المخا اليوم بأراجيفهم التي صاغوها في معارك نهم أثناء المواجهات في بداية الشهر الجاري ،،، نفس الكيفية ونفس الأكاذيب ونفس الأداة ونفس النتيجة بنفس النفسية المهزومة .

الحلم الاستعماري في احتلال اليمن يوزع محاولاته في كل المحافظات وخصوصا اذا ما كانت له أياد في تلك المناطق المراد استهدافها ،،فمنذ أيام والمواجهات على أشدها في المنطقة الساحلية الممتدة من باب المندب إلى المخا ،،

قصفٌ هستيري وصواريخٌ شديدة الانفجار وبوارج حربية ومعارك ضارية تدور رحاها بين أبطالنا وبين جحافل قوى الاستعمار وعلى رأسهم دويلة “الإمارات المنحطة ” ناهيك عن الدعم السعودي والأمريكي ولاسيما الإسرائيلي المستميت الذي ما فتئ يلهث في السيطرة على باب المندب والتحكم بطرق الملاحة البحرية.

ما تناقلته وسائل إعلام العدوان من صور لاحتلال مدينة المخا هو نفس الأسلوب المستخدم سابقا في معارك ميدي ومن بعدها تلك الصور التي تم بثها عن “نهم ” بعرض صور لوصول قوات الشرعية إلى مشارف صنعاء ،،،

وهنا الجدير بالذكر أن نذكر حكمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في دعوته لمقاطعة وسائل إعلام العدو لما تمثله من تحريف الحق وانتهاج الباطل بل واستخدام كل تزييف يلعب على النفسيات ،

،ومساندة العدو في إعادة احتلال المنطقة العربية تحت مصطلحات برّاقة وأساليب مبطنة تخفي وراءها حقيقة الانتماء لأرباب الإرهاب واعداء الإنسانية .

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