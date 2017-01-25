بعد الفشل الذريع.. أمريكا ترامب تدخل بالحرب في اليمن مباشرةً وترسل 200 ضابط أمريكياً لإدارة معركة المندب



أكدت مصادر موثوقة ان ضباط امريكيون وصلوا عدن اليوم الأربعاء 25 يناير عبر ميناء البريقة ويأتي هذا بعد فشل الامارات والسعودية في إدارة معركة الساحل الغربي وتكبدهم خسائر هائلة في الأرواح والعتاد .

وبحسب المصادر فإن الامريكي يرسل 200 من الضباط والجنود من القوات الخاصة الامريكية حيث قدموا اليوم إلى ميناء البريقة من فرقاطة روزفلت وقام ضباط سعوديون واماراتيون في الميناء باستضافتهم بدار الضيافة الجديد الذي يعتبر مقرا لقوى الغزو في البريقة، وسينتقلوا إلى رأس عمران الذي تعتبر غرفة العمليات التي انطلقت منها عناصر داعش والقاعدة والجنجويد والجنود والضباط السعوديون والإماراتيون لاحتلال الساحل الغربي وباب المندب .

واكدت المصادر ان وصول الضباط الأمريكيون الى رأس عمران من اجل إدارة المعركة بعد ان فشل الضباط السعوديون والإماراتيون في غرفة العمليات الموجودة في الاراضي اليمنية سيما وان هناك غرفة عمليات كبيرة في قاعدة عَصّب الارتيرية يتواجد فيها خبراء وقادة عسكريون من امريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية والإمارات للاشراف على العدوان على اليمن .

تأتي الخطوة الامريكية هذه بعد ان فشلت ما أسموها عملية السهم الذهبي الذي تم الإعداد لها على مدى أشهر ويرى الامريكي وجودة على الارض والإشراف المباشر على المعركة ربما يتغير شيء في ارض المعركة بعد ان التهمت صحراء المندب جحافل العدوان .

تقرير أحمد عبدالحق

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