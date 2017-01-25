المخاء ذوباب باب المندب في حسابات المهزومين .. كشف تفاصيل الخطط والأهداف والأخطاء والنتيجة
لكي نعرف ونفهم وندرك ونستنتج اين الغزاه والمرتزقه واين الجيش واللجان في الميدان يجب قراءة العدو وخططه واهدافه وهذه من الضروريات الهامّة.
المشهد اليمني الأول| خاص – أحمد عايض أحمد
الخطه البديلة بعد الهزائم الاولى:
بعد فشلهم عملياتيا وتكبدهم خسائر فادحة في الارواح والاليات في محاولات السيطرة على جبال كهبوب ومعسكر العمري. لم يكن لديهم خيار سوى خيار الانتحار وهو التقدم عبر الشاطيء المفتوح وتحت غطاء ناري من المقاتلات والمروحيات الهجومية والسفن الحربية وبشكل كثيف.. تمدد الغزاة والمرتزقة في الشاطيء من ذوباب حتى مشارف الجديد ولا تزال المعارك عنيفة بمشارف الجديد.
الخطه الاستراتيجية:
رسم الغزاة والمرتزقة خطتهم الشاملة في السيطرة على الساحل من باب المندب حتى ميناء المخا ومن ثم يشنون هجوم واسع النطاق كعملية التفاف على قوات الجيش واللجان المتمركزة بجبال كهبوب ومعسكر العمري ايضا تكون العملية الهجومية لها وجهة اخرى الا وهي مواصله التقدم على الخوخة ومن جانب اخر هي عملية خداع لحرف انظار الجيش واللجان وصب كامل جهدهم العسكري على الشاطيء الغربي .ظنّاً من الغزاة والمرتزقة ان يشنوا هجوما واسع وبشكل فجائي من محوري “صرواح-نهم” على صنعاء.
العوامل الرئيسية لإنجاح خطة العدو:
أولا: عدم خوض المعارك ضد الجيش واللجان بعيد عن الشاطيء وان لا تكون قواتهم متواجدة بعيدة عن الساحل أكثر من كيلومتر الى كيلومترين.
ثانيا: تنفيذ عملية انزال بحري متقدمه لمشاغلة الجيش واللجان وتفصل مسافه عدة كيلومترات عن قواتهم البريه المتقدمه في الشاطيء.
ثالثا:عدم التقدم الا تحت غطاء جوي وبحري كثيف والا التراجع هو البديل.
رابعا: حملة اعلامية كبيرة تروج لانتصارات لم تحدث كحرب نفسية لارباك الشارع اليمني المؤيد للجيش واللجان.
خامسا: اشراك اساطيل حربية اخرى كالأسطول المصري والامريكي والاسرائيلي لمساندة السفن الحربية الاماراتية والسعودية والقطرية لكي يكون السقف الناري كبير وكافي لحماية القوات البرية المتقدمة على الشاطيء.
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الاخطاء القاتلة:
*الخطه العسكرية بمجملها مكشوفة لذلك لها ارتدادات عسكرية وقاتلة.
*الاعتماد الكُّلي على الغطاء الناري الجوي والمروحي والبحري.
*الثقة لدى القادة والمقاتلين في خوض المعارك دون غطاء ناري جوي وبحري معدومة.
*غياب الصبر والارادة والهدف والعزم .
*عدم وضع خطط عسكرية بديلة لأي فشل.
*عدم حماية الخطوط الخلفية كخطوط الامداد.
*انكشاف التعزيز العسكرية المتمركزة بباب المندب وجنوب ذوباب.
*افتقار الغزاة والمرتزقة للمعلومات الاستخبارية الصحيحة عن الجيش واللجان.
*ضعف الخبره والكفاءه للقيادات العسكرية التي تقود الهجوم بعد تصفية القيادات السابقة من قبل الجيش واللجان.
* الاندفاعة الهجومية الغير مدروسة والتي ستكون قاتلة للغزاة والمرتزقة وهذا ماحدث.
النتيجة:
وضع الغزاة والمرتزقة انفسهم في كماشة صنعوها بأيديهم ووقعوا في مستنقع دموي صادم بمعنى الكلمة هكذا تقول قوانين الحرب ومعطيات الميدان.. لذلك سيهزمون سيهزمون .. وللحديث بقيّة.
التعليقات
تعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم ملا حضه يا شعبنا اليمني لا تصفقوا للخونة هل تعلمون انهوا كان في اليمن البرلمان اليمني ورئيسه عبد الله بن حسين الحمر وستة واعظا من أولادة وزعامة الأحزاب التكفيرية وحزب الصلاح ونهب الشعب اليمني وفوق كل هذا كانوا يستلمون رواتب من جيراننا عشره ملايين دولار شهريا أليست هذه خيانة لوحدها بيت حميد الدين والحوثيين وبيت الحمر وخدامهم علي محسن لقد دمروا الجيش اليمني ودمروا كل الوطن اليمني العربي مسكين الشعب اليمني محارب في وطنه ورزقه وماله وحريته علي عبد الله صالح لم يقدم أي خائن للمحاكمة نقول لكل إخواننا في ا لجنوب والله لقد تعبنا أكثر منكم وصبرنا أكثر من أي شعب أكثر من /100/سنة ونحنو نحارب الظلم لأكن الخونة هم نفس الخونة إذا ماتت الخالة عاد باقي عروق إستها لن يعرف اليمن السعادة ومثل أمثال الرجال الخونة موجودين ولن يرتاح الشعب اليمني وعاصمة اليمن صنعاء وأسرت بيت الحمر والأحزاب التكفيرية موجودة والسياسية انصح الشعب اليمني ان لا يصدق شعارات الأحزاب التكفيرية والسياسية بعد ألان صنعاء لم تعد تصلح ان تكون عاصمة اليمن لئن الفساد ا صبح كا مرض الطاعون لقد عشش فيها الفساد والفاسدون صنعاء يجب ان تكون عاصمة التاريخ وتنقل العاصمة اليمنية إلا مأرب وشبوه وأي محا فضة
صبرا يا أهل اليمن فرج الله قريب وابشر رجل العمال اليمني الشيخ فارس احمد سيلان اليمني الجنوبي أللذي حب ان يستثمر آمو آلة في بلده اليمن صاحب ومالك مجمع العاصمة صنعاء والذي استولى على آمو آلة الفاجر الفاسق الفارسي المجوسي التكفيري اللص والمعين وزيرا للتعليم كيف سيربي أجيال اليمن وهوا شقيق عبد الملك المجوسي الحوثي يحي بدر الدين الحوثي وأبوهم أللذي كان يذبح المسلمين اليمنيين وخواننا ابنا مصر عبد الناصر كان أ بوهم يذبح الجنود والمواطنين بيديه وعندي ما يثبت با الصور مسكين الشعب اليمني لا ارتاح في عهد بيت حميد الدين وهم من أسرة الحوثيين ولا ارتحنا من الشيوعية الشعب اليمني لم يعد قادر على ان يتحمل كل الخطى اخطي الأحزاب والزعماء رجل العمال اليمني الشيخ فارس احم سيلان حب يستثمر في بلاده اليمن يعني بيت حميد الدين وعيال الحمر ورثو لهم النهب والسلب والفجور والمصيبة الكبراء ان من نهب رجل العمال الشيخ فارس احم سيلان معين وزير تعليم يا عالم يا مسلمين يا شعبنا اليمني ماذا يحدث في اليمن وانظروا لكبر التناقضات هذا الكلام لا يستوعبه أي عقل حتى لو اشتركت كل الدول لمحاربة الحوثيين نحنو معهم لن نصبر على ا لظلم اليمن تدمر وتحرق وشعبها يعني كل الأوجاع وكل الخيانات النهب والقتل والتشرد والمرض لعنت الله على أسرة الحوثيين والأحزاب التكفيرية وبيت حميد الدين اللذين حاربوا لخلافه التركية وإخواننا حاربوا بريطانيا وبدلوها با الشيوعية السوفيتية فيه مناظرة حصلت بين الإمام يحي حميد الدين وبين الوالي التركي أللذي سيسلم اليمن لبيت حميد الدين وهيا كا التالي ا لوالي التركي يقول للأمام يحي حميد الدين وهوا من نفس سلالة الحوثيين يقول الوالي التركي للأمام يحي تركيا بنت في اليمن المشاريع الخيرية والإنسانية وبنت الطرقات والجيش والمصانع الحربية وهذا الكلام موثق من كتاب ألبعثه العراقية وقد كان مصنع المدفعية موجود خارج باب اليمن مقابل مقبرة الشهداء رد الإمام يحي على الوالي التركي وقال مصانع المدفعية سوف اقلبها لمصانع لشمه أي البر تقان الغليون وسوف أصادر أموال اليمنيين وسوف يقولون اخذ أمير المؤمنين أموالنا لفعل الخير وبعد خروج الأتراك من اليمن بيت حميد الدين صادروا كل حقوق الشعب اليمني فقامت ثورة /48/ قادتها كوكبة من الثوار العلماء والمثقفين الوطنيين الأحرار وهم كثيرون وقد كانت الثورة في اليمن ثورة عربية كان قائد الجيش الشهيد جمال جميل وزيد ألموا شكي وآلاف من الثوار جمال جميل من العراق والتفضيل الور تلاني من الجزائر لأكن لم يكتب لها النجاح والسبب الخيانات وعلى رئس الخونة جد أولاد الحمر مبخو ت الحمر رحم الله كل شهداء اليمن نعود للأمام يحي على لسان المناضل الكبير محمد احمد المزوني وهوا من المناضلين لقد ذكر ان الإمام يحي كن يتخلص من الشيوخ والمواطنين اللذين حاربوا معه الأتراك ولم يكون يتخلص منهم من على بعد بل كانوا القتلة يذبحون من حاربوا مع بيت حميد الدين ويأتون برؤوسهم لكي يتأكد أنهم هم من كانوا معه ال سعود هم من افشلوا ثورة /48/ وبعدها قامت عدة ثورات ضد المذهب المجوسي وتشرد الشعب اليمني في جميع أنحا العالم الحوثيين كانوا يكدسون السلاح من عهد بيت حميد الدين في صعده وبعض الأماكن الأخرى من اجل الحرية والتخلص من أسرة الحوثيين بيت حميد الدين ضحت اليمن با المئات من الآلاف من الشهداء وبعد كل تلكأ الثورات والدماء التي سالت على تراب اليمن من اجل اليمن والوطن العربي يعودون الحوثيين من جديد ابنكم يا شعب اليمن يا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوثيين المتشيعين الكفرة اللذين يدعون ان الإمام علي كرم الله وجهه انهو سوف يكون على باب الجنة يوم القيامة يستقبل منهم مع الحوثيين هذا كلام المجوسيين الإيرانيين ويدعون أنهم من أل البيت أي بيت بيت رسول الله استغفر الله العظيم انتم من عبده النار كل الجرائم ينسبونها للمسلمين بسم ال البيت ال البيت قريش هم من كفرو سيد البشرية محمد رسول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم قريش اللذين سفهوه وحاصروه وكفروه ونفوه واليمنيين العرب هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس والمصيبة الكبراء أنهم يدعون نصرة الإمامين الحسن والحسين رضوان الله عليهم وهم من كاتبوهم وطلب وان يبايعون الإمام الحسين رضوان الله عليهم وخذلوا الإمام الحسين وهذا الكلام من إلف وأربع مئة سنة ما هذا التخلف والحقارة أليس أبو لهب من ال البيت العالم وصلوا لفضا وأعماق البحار واخترعوا ما يفيد البشرية من الدوى والمواصلات والطب والصورايخ التي أوصلتهم للقمر والبعض الكواكب الأخرى وانتم تثيرون أحقاد من ألف وأربع مئات سنة والله أنكم خونه وعملا وسفلة انتم ومن يدعون الشرعية تقتلون الشعب اليمني بسم الدين وبسم الوطنية وبسمك الشرعية وبسم الإصلاح وبسم الزن داني وبسم علي محسن الحمر خدام بيت الحمر اليمن تدمر وتحرق بسم الدين الإسلامي اليمن تدمر بسم الوطن العربي اليمن تدمر بسم تحرير فلسطين أليس شعار الحوثيين الله واكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل واللعنة على اليهود الموت والدمار على اليمنيين والقتل السحل لليمنيين تدمير الجيش اليمني العربي كل الجيوش العربية تدمره بسم تحرير فلسطين كم نحنو اغبيا او مجانين او حيوانات لعنت الله على كل الأحزاب التكفيرية والسياسية ونخاطب جيراننا ال سعود ونقلهم لقد جعلتم اليمن مكب للنفايات اخذ تم أكثر من نصف مساحات اليمن عسير والإقليم السليماني ونجران والوديعة ولشروره والربع الخالي وجيزان لم تضمونا لمجلس التعاون ولاغ وحدتمونا ولا تركتمونا في سبيل حالنا أكثر من مئة سنه ونحنو الضحايا لكم اليمنيين عمرهم لم يقبلوا أي معارض للحكم في السعودية بل بالعكس نحن شعب مسالم يريد ان يعيش في أرضة بسلام كل الثورات التي قامت في اليمن ضد بيت حميد الدين الحوثيين انتم كنتم معهم سبحان الله العلي العظيم إذا اتحدنا اليمنيين اعترضتم وا إذا انفصلنا جعلتمونا نتحارب بيننا البين اليمنيين بين الشمال والجنوب فلولنا ما هيا نواياكم وما هوا المطلوب من الشعب اليمني أيام الملك خالد والأمير سلطان طلبوا من الشهيد المغد ور إبراهيم ألحمدي طلبوا منه ان لا يبني أي جيش يمني بس يبني شرطة مدنية ويجعلوا اليمن دولة سياحية ما بني على با طل أنتها على با طل نحنو ألان نخاف ونحسب ألف حساب لأي رئيس أمريكي ولم نحسب نهايتنا ولم نتعظ بما جرى لملك الملوك شاهن شاه الإيراني سبحان الله العظيم لم تقبله أي ارض كل الدول رفضته وعاش في الجو على متن طائره يسمح وله با التزود با الوقود فقط كلهم تنكر وله أمريكا وكل العالم ماعدا مصر السادات بشرط ان ينزل من الطائرة للمستشفى إلا القبر رحم الله حكما العرب ومنهم حكيم العرب المغفور له بأذن الله الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه برحمته لقد بنا في اليمن كامل اليمن عشرات المشاريع وبنا سد مأرب التاريخي الله يرحمه البركة في أولاده وشيوخ الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت التي بنت عشرات المدارس والمستشفيات والطرق اللهم يا رب أرحم برحمتك كل شهداء اليمن ومن سقطوا فوق ترابها أمين يأرب العالمين اللهم دمر كل الأحزاب التكفيرية والسياسية