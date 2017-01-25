المشهد اليمني الأول – متابعات
شهدت عدة شوارع رئيسية بعدن المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة لمئات العسكريين المحتجين على عدم صرف مرتباتهم العالقة منذ أشهر.
وافاد مصدرإعلامي أن المحتجين قاموا بقطع الخط البحري وخط العريش الرابطان بين مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة من جهة ومديرية خور مكسر من الجهة الاخرى.
وذكر بأن مئات العسكريين المحتجين لم يتسلموا مرتباتهم التقاعدية منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، فيما يشكوا العسكريون الذين هم في الخدمة من سقوط أسماءهم من كشوفات المرتبات التي تشرف عليها اللجنة الوزارية لحكومة الفار هادي برئاسة الخائن أحمد الميسري.
وفي السياق ذاته، فقد شهدت عدن المحتلة خلال الأيام القليلة الماضية تصعيدا لافتا للاحتجاجات التي ينفذها العسكريون نتيجة عدم صرف مرتباتهم وتدهور أوضاعهم الإنسانية.
التعليقات
تعليقات