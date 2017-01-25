المشهد اليمني الأول – متابعات

شهدت عدة شوارع رئيسية بعدن المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة لمئات العسكريين المحتجين على عدم صرف مرتباتهم العالقة منذ أشهر.

وافاد مصدرإعلامي أن المحتجين قاموا بقطع الخط البحري وخط العريش الرابطان بين مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة من جهة ومديرية خور مكسر من الجهة الاخرى.