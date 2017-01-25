المشهد اليمني الأول| واشنطن
قالت وسائل إعلام أميركية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع اعتبارا من الأربعاء، مراسيم تحد من منح تأشيرات الدخول واستقبال اللاجئين والهجرة.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «سي إن إن»، إن الرئيس الأميركي سيتحدث الأربعاء إلى موظفي وزارة الأمن الداخلي المكلفين الهجرة، ويوقع في هذه المناسبة مراسيم حول اللاجئين والأمن الوطني.
وكتب ترامب في تغريدة مساء الثلاثاء: «يوم عظيم غدا حول الأمن الوطني. من بين أمور عديدة، سنبني الجدار».
وتعهد ترامب خلال الحملة الانتخابية بطرد مرتكبي الجنح من المهاجرين السريين من الولايات المتحدة، وبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. كما يريد ترامب منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وسيوقع ترامب الخميس مراسيم حول الهجرة والمدن التي تشكل «ملاذات»، أي تلك التي تعهدت رفض سجن أي لاجئ إذا كان الهدف من احتجازه هو طرده.
ويفترض أن تحد هذه المراسيم من هجرة اللاجئين والحاصلين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة من العراق وإيران وليبيا والسودان والصومال وسورية واليمن، كما ذكرت «واشنطن بوست» التي قالت إن مواطني هذه البلدان يواجهون سلسلة من العقبات للحصول على تأشيرة أميركية.
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