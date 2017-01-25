المشهد اليمني الأول – متابعات

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم الأربعاء جسر القصبة في الكُراجة بمديرية بني سعد بالمحويت بـ3 غارات أسفرت عن أضرار في الجسر واستشهاد أحد المواطنين من رعاة الأغنام بشظية أخرجت أمعاءه كما تسبب إلى حالة من النزوح في أوساط أبناء االقرية.

الجسر المار من خميس بني سعد التابعة لمحافظة المحويت يقع على الخط العام الرابط بين محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء في منطقة القصبة، وقد سبق لطيران العدوان السعودي الأمريكي أن استهدف المنطقة متسبباً في إحداث أضرار كبيرة في الجسر وجرح واستشهاد عدد من المواطنين العام الماضي.

واليوم عاود العدوان الإجرامي استهدافه للجسر والتسبب في أضرار مادية كبيرة فيه مرة أخرى، فيما استشهد المواطن يحيى محمد النجم متأثرا بجراحه بعد إسعافه إلى مناخة التابعة لمحافظة صنعاء.

وأدى استهداف العدوان للجسر إلى حالة من النزوح لعدد من المواطنين خشية معاودة استهدافه من طيران العدوان الذي ظل محلقا بشكل مكثف في سماء المنطقة بعد ضرب الجسر.

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