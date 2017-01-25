المشهد اليمني الأول – متابعات

عاود طيران العدوان السعودي الإماراتي الليلة شن غارات متزامنة على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة ومديرية المخا بمحافظة تعز، في احدث سلسلة غارات استعراضية قالت مصادر عسكرية أنها تسعى لصرف وسائل الاعلام المحلية عن تناول الانتكاسات الكبرى التي منى بها تحالف العدوان السعودي في الجبهات الساحلية ذُباب ـ باب المندب ـ المخا والتي كانت اليوم مسرحا لعمليات نوعية نفذها ابطال الجيش واللجان الشعبية وكبدت العدو خسائر فادحة في الاوراح والعتاد، ولا سيما في اسقاط مروحية من طراز اباتشي في سواحل منطقة الجديد بمدينة ذُباب الساحلية بتعز.

وشن طيران العدوان قبل دقائق من الآن ثلاث غارات استهدفت اطلال مبنى الكلية الحربية المدمر في حي الروضية شمالي العاصمة صنعاء وسط تحليق كثيف لطيران العدو فوق العامصة وضواحيها.

وتزامنت الغارات الثلاث على العاصمة مع شن طيران العدوان خمس غارات عنيفة على مديرية المخا الساحلية استخدم فيها قنابل شديدة الانفجار وسمع دويها في ارجاء المديرية الساحلية، فضلا عن شنه غارة على مدينة الحديدة الساحلية بعد سلسلة غارات شنها على مديرية الصليف.

وجاءت هذه السلسلة من الغارات بعد ست غارات اخرى شنها طيران العدو استهدف مناطق يام والحرشفة وبران بمديرية نهم بالضواحي الشمالية الشرقية للعاصمة

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات