ملحمة باب المندب أرسلت مفاخر الصناعات الأمريكية إلى سلة النفايات العسكرية و القائد لطف القحوم يؤكد الكيان الصهيوني يحفر قبره في باب المندب !؟

المشهد اليمني الاول| خاص – الباهوت الخضر

من أي نصرا يا ألهي نبدء الحمدا ، ملحمة باب المندب لا تزال تتصدر مشهد الملاحم المصيرية التي يخوضها الشعب اليمني العظيم ضد تحالف الخمسة ضد الوحد أمريكا واسرائيل وحلفائهم من الاعراب والافارقة والمنافقين على باب الخندق العظيم باب المندب.

نفس المشهد المعتاد منذ ما يقارب الشهر الزحوفات تتولى وتكسر من جديد غير انه وفي كل مرة يستميت تحالف العدوان اكثر في محاولة رد اعتباره الكرتوني وفي كل مرة تكون الصفعة اكبر من ذي قبل فالعبيد يضربون بالعصا .. من مساء أمس إلى ظهر اليوم استمرت الزحوفات فانكسر زحفين كبيرين لقوى الغزو الشيطاني الأول باتجاه الجديد والكدحة والخضراء والآخر باتجاه العمري.

بوارج الاسطول الخامس الامريكي والطائرات الحربية استبقت الزحف بقصف مكثف وأكثر من 25 غارة على ساحة المعركة ثم تحرك الزحفين المدرعين باتجاة الجديد والعمري ترافقهما الدبابة الحوامة الاباتشي لتمشيط مايسمونه بالجيوب وما ان لامست اقدامهم الخط الاحمر ضيفوا بإضافة مقبرة جماعية آخرى ، انقض عليهم جنود الله ورتكبوا بحقهم مجزرة عظيمة العشرات من الجثث المتناثرة وعشرات الجرحى ومن كل الاجناس الممتلئة بالعقائد المنتنه وبقايا الخردوات المدمرة لارتالهم الحربية.

اليوم الأربعاء ايضا كان استثنائيا فضلا عن التقدم النوعي الذي حققه جنود الله بإتجاه خطوط أمداد العدوان القادمة من باب المندب كان اليوم ايضا موعدا لاسقاط التفوق الجوي العسكري للعدوان وتحطيم ديكور المنتج الام العسكرية الامريكية بإسقاط طائرة اباتشي امريكية الصنع في منطقة الجديد

اسقاط طائرة اباتشي من طراز AH-64D ليس بالامر السهل وذلك لجانبين هامين.

أ ولاً :

1_هذه النسخة مجهزّة بأنظمة قادرة على إدارة العمليات القتالية أثناء الليل وكذلك في مختلف الظروف المناخية (بما في ذلك الطقس الرديء).

2_فيها نظام تحديد الأهداف بواسطة الأشعة تحت الحمراء FLIRR والمركبة في خوذة الرأس للطيار والتي من خلالها تتيح للطيار تعقب الأهداف والسيطرة الكاملة على الآلة القتالية التي يقودها.

3_فيها نظام فريد في توجيه المدفع الرشاش ذي عيار 300 مم المركّبة في مقدمة المروحية بواسطة اتجاه حدقة عين الطيار واتجاه نظره.

النظام الفريد هو عبارة عن نظام تحديد أولي (بشكل ابتدائي) للهدف ومن ثمة تتولى أنظمة التوجيه الليزري والموصولة بشاشات عرض في مقصورة الطيار تتولى متابعة الهدف في مرحلة أخرى من مراحل الهجوم.

4_ مزودة بصواريخ hellfiree ” صواريخ الجحيم ” الموجهان بتقنيات الليزر والاستشعار المتقطع وهذين الصاروخين يمكن اطلاقهم واحد تلو الأخر او اطلاق مجموعة من الصواريخ مرة واحدة حسب الغرض من ذلك.

وهناك الكثير والكثير من المعدات والاجهزة الحربية التي جعلت الولايات المتحدة الامريكة تجعل هذه الدبابة الطائرة على رهرم التسليح للجيش الامريكي ولك عزيزي القائ ان تتخيل مدى الشجاعة والقدرة القتالية التي يمتلكها جنود الله من الجيش واللجان الشعبية لينتصب امام آلة القتل المناورة هذه ويوقفها على دائرة القنص ليحيلها الى مقلب النفايات ..!

ثانيا ً

2_ باسقاط هذه الدبابة الطائرة امر يندرج تحته فصول عديدة ابرزها انتهاء الهيمنة العسكرية وقلب معادلة التفوق الجوي فصول تنسج خيوطها تباعا من مارب الى نجران حيث تعد هذه الطائرة الحادية عشرة من صنفها مع اختلاف معدل للطراز المستخدم ليضع حد فاصل للمروحيات القتالية والقادم اعظم

وعلى الرغم من التقنيات الحديثة لنجمة عرض التفوق الجوي الامريكي الا ان المقاتل اليمني ادخلها في ريعان مجدها الى سلة المهملات العسكرية بجانب الابرمز والبرادلي والهمر ولا أظن ان هناك اي نظام غبي آخر على سطح هذا الكوكب يرغب فيهن بعد اليوم .

ثالثاً

درع الأباتشي مجهز كي يقاوم اختراق إطلاقات مباشرة عليها من عيار 12.77 مم كما انها قادرة على البقاء في ساحة المعركة بالرغم من إصابتها إصابات مباشرة بقذائف RBG المضادة للدروع فما هو نوع السلاح الجديد الذي اسقط هذه المفخرة الامريكية والى اي مدى يمكن له ان يصل في مقبل الايام …؟؟!

الذكرى الثانية لأصطفائه الالهي والتي تطل علينا قريبا القائد الشجاع والمجاهد الصنديد / لطف القحوم والذي كأن قد توعد تحالف احزاب التحالف العالمي الصهيوني بملحمة كبرى تعيد الى اذهانهم مأسي غزوة الخندق النبوية الشريفة على باب خندق البحر الأحمر مؤكدا على انه سيكون قبرهم الاخير و اقتراب نصر الله الموعود للشعب اليمني الذي خاطبه في نفس هذه الايام قبل سنة من الان حيث قال :

يا شعب الأنصار سطر ملحمة كبرى .. عود محمد وعادت غزوة الأحزاب

خندق جبال اليمن من حوف للخضرى .. وأدفن جحافل بني صهيون عند الباب

تبقى للأجيال هذه الملحمة ذكرى .. ودرس مشهود يعجز نظمه الكتاب

في كل جبهة هزيمة للعدو نكرى .. ما باقي الا مع الله نبذل الأسباب

يا صرخة الحق زفي للملأ بشرى .. مدي لي النصر من بين الركام ركاب

يا حلف الاشرار هذا تالي المسرى ..عود محمد وعادت غزوة الأحزاب

من كلمات الشاعر محمد الجرموزي الشهيد لطف القحوم سلام الله عليه

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