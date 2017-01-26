المشهد اليمني الأول| بكين

نشرت وزارة الخارجية الصينية بياناً نفت من خلاله ما يشاع عن نشرها صواريخ عابرة للقارات على الحدود الروسية، مشددة على أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون التي تربط البلدين.

وجاء في البيان: “علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي في أوجها بين البلدين في الوقت الراهن، والثقة الاستراتيجية بين روسيا والصين تترسخ مع استمرار تعزيز علاقات التعاون بينهما على جميع الأصعدة، وما يشاع حول الحضور العسكري الصيني على الحدود مع روسيا، ليس إلا تكهنات وتوقعات لا أساس لها من الصحة راجت على شبكة الإنترنت”.

من جهته، علق الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تلك الأنباء بأن بلاده لا تلمس في تطوير بكين صواريخها الاستراتيجية تهديداً لأمنها، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

يذكر أن DF-41 صواريخ استراتيجية عابرة للقارات يصل مداها إلى أكثر من 10 آلاف كم وتعمل على الوقود الصلب ومحمولة على عربات متنقلة.

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