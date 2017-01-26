المشهد اليمني الأول| فيديوهات

استشهد مواطنان وأصيب خمسة آخرون بجروح اليوم الإثنين في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت أحد أسواق مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على سوق العقيق بمديرية كتاف، ما أدى إلى استشهاد مواطنين أحدهما صومالي الجنسية وإصابة خمسة مواطنين بجروح.

وأشار إلى أن هذه الجريمة جاءت بعد مجزرة لطيران العدوان ارتكبها بمنطقة مران بمديرية حيدان أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر خلفت أضراراً مادية كبيرة.

ويأتي ذلك في سياق الجرائم اليومية التي يرتكبها طيران العدوان بحق المدنيين في اليمن وسط صمت وتواطؤ المجتمع الدولي.

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