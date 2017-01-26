الرئيسية الأخبار المحلية ارتياح شعبي في حيفان تعز بعد تأمين عدد من المناطق من أزلام... الأخبار المحليةفيديوهات ارتياح شعبي في حيفان تعز بعد تأمين عدد من المناطق من أزلام العدوان المنافقين بواسطة محرر المشهد - 26/01/2017 336 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات ارتياح شعبي في حيفان تعز بعد تأمين عدد من المناطق من أزلام العدوان المنافقين. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مشاهد طرد أزلام العدوان المنافقين من التبة السوداء وشارع الأربعين في عصيفرة تعز إنجازات شرعية بن سلمان وهادي تدمير ممتلكات المواطنين في سوق العقيق في كتاف بصعدة جديد عيسى الليث ومونتاج خاص .. زامل يالبراكين اشعلي يالزلازل زلزلي ( نص + صوت + فيديو ) لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد