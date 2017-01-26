الرئيسية الأخبار المحلية مشاهد طرد أزلام العدوان المنافقين من التبة السوداء وشارع الأربعين في عصيفرة... الأخبار المحليةفيديوهات مشاهد طرد أزلام العدوان المنافقين من التبة السوداء وشارع الأربعين في عصيفرة تعز بواسطة محرر المشهد - 26/01/2017 263 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية يكسرون زحف لمنافقي العدوان باتجاه التبة السوداء وشارع الأربعين بمنطقة عصيفرة في بمدينة تعز. وتظهر المشاهد التى وثقها الإعلام الحربي فرار المرتزقة بعد دحرهم من المنطقة وتكبيدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب ارتياح شعبي في حيفان تعز بعد تأمين عدد من المناطق من أزلام العدوان المنافقين إنجازات شرعية بن سلمان وهادي تدمير ممتلكات المواطنين في سوق العقيق في كتاف بصعدة جديد عيسى الليث ومونتاج خاص .. زامل يالبراكين اشعلي يالزلازل زلزلي ( نص + صوت + فيديو ) لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد