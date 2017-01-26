المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية يكسرون زحف لمنافقي العدوان باتجاه التبة السوداء وشارع الأربعين بمنطقة عصيفرة في بمدينة تعز.
وتظهر المشاهد التى وثقها الإعلام الحربي فرار المرتزقة بعد دحرهم من المنطقة وتكبيدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد.

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