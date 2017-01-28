المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، امس الأربعاء، من إسقاط طائرة من طراز أباتشي تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في أطراف مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية أسقطت الطائرة من طراز أباتشي أمريكية الصنع في الساحل الغربي قبالة منطقة الجديد في أطراف ذباب.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من دحر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي من منطقة الجديد والكدحة الواقعتين بين مديريتي المخا وذباب.

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