شاهد: صور لم ترها من قبل لأبرز زعماء العالم أيام الدراسة!

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تلعب كرة الطائرة عام 1973
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أيام دراسته في كلية الاقتصاد في باريس
الرئيس السوري بشار الاسد أيام دراسته في كلية الطب بجامعة دمشق
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف أيام الدراسة
صورة تجمع الرئيس الاميركي السابق بل كلينتون بزوجته هيلاري كلينتون عام 1971
الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الاكادمية الحربية في نيويورك سنة 1964
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التحاقه بكلية الحقوق
الرئيس الاميركي السابق باراك اوبامافي جامعة هارفرد سنة 1990
الرئيس البيلاروسي ألكسند لوكاشينكو في على مقاعد كلية التاريخ التي درس بها
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في جامعة أوكسفورد_ صورة أرشيفية
رئيس المجلس الاتحادي الروسي فالنتينا ماتفينكو عام 1966
الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزربايف أثناء دراسته في كلية العلوم السياسية في كازاخستان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أيام الدراسة
صورة أرشيفية للرئيس الصيني شي جين بينغ عام 1977