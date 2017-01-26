شاهد: صور لم ترها من قبل لأبرز زعماء العالم أيام الدراسة!

بواسطة الأخبار -
0
359
.

المشهد اليمني الأول | منوعات 

نشرت وسائل إعلام الروسية صورا يوم أمس لبعض السياسيين العالمين أثناء فترة الدراسة.

 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تلعب كرة الطائرة عام 1973

 

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أيام دراسته في كلية الاقتصاد في باريس

الرئيس السوري بشار الاسد أيام دراسته في كلية الطب بجامعة دمشق

 

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف أيام الدراسة

 

صورة تجمع الرئيس الاميركي السابق بل كلينتون بزوجته هيلاري كلينتون عام 1971

الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الاكادمية الحربية في نيويورك سنة 1964

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التحاقه بكلية الحقوق

الرئيس الاميركي السابق باراك اوبامافي جامعة هارفرد سنة 1990

 

الرئيس البيلاروسي ألكسند لوكاشينكو في على مقاعد كلية التاريخ التي درس بها

 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في جامعة أوكسفورد_ صورة أرشيفية

رئيس المجلس الاتحادي الروسي فالنتينا ماتفينكو عام 1966

 

 

الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزربايف أثناء دراسته في كلية العلوم السياسية في كازاخستان

 

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أيام الدراسة

 

صورة أرشيفية للرئيس الصيني شي جين بينغ عام 1977

 

التعليقات

تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

لا تعليقات

اترك رد