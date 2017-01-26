أصغر سيدة أعمال في كندا “طفلة عربية” .. من تكون؟!

المشهد اليمني الأول | منوعات

أذهلت الأردنية مريم سالم الشديفات، البالغة من العمر 14 عاما، العالم بعد أن تمكنت من افتتاح شركتها والتي حملت اسم Marybrouc في كندا في هذا السن الصغير.

وتبعا لافتتاح مريم سالم الشديفات للشركة أصبحت أصغر سيدة أعمال أردنية في كندا. كما علق سالم الشديفات، والد مريم، على الخبر الأخير قائلا: “أن ابنته وقعت أوراق الشركة مع محاميها الخاص وتم الاحتفال بهذه المناسبة”. وأشار الشديفات إلى أنه وبالقريب العاجل ستكون منتجات الشركة متوفرة بالأسواق الاردنية، وهي عبارة عن مستحضرات تجميل طبيعية للبشرة والجلد.

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