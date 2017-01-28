الرئيسية الأخبار المحلية شاهد مجازر السعودية في اليمن .. لحظة إستهداف المواطنين والطرقات الأخبار المحلية شاهد مجازر السعودية في اليمن .. لحظة إستهداف المواطنين والطرقات بواسطة محرر المشهد - 28/01/2017 395 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد مجازر السعودية في اليمن .. لحظة إستهداف المواطنين والطرقات شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد إسقاط طائرة أباتشي في ذوباب وانجازات أبطال اليمن في الساحل الغربي السبب الحقيقي وراء هزيمة السعودية .. شاهد ماذا فعلت قبيلة أرحب بالعاصمة صنعاء ! حتى الجامعات تستهدف إستنكار طلابي وأكاديمي في جامعة 21 سبتمبر لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد