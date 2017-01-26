المشهد اليمني الاول – متابعات

استشهد مواطن على الاقل واصيب سبعة آخرون في حصيلة أولية جراء غارة لطيران العدوان السعودي الامريكي شنها اليوم على مديرية المخا ضمن سلسلة غارات هستيرية لطيران العدوان استهدفت المديريات الساحلية الغربية لمحافظة تعز.

وقال مصدر محلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن مواطنا استشهد اليوم واصيب سبعة بينهم إمرأة في الغارة التي شنها طيران العدوان السعودي الامريكي على منطقة الخضيرية في مديرية المخا الساحلية، مشيرا إلى أن طيران العدوان استخدم في هذه الغارة قنبلة عنقودية محرمة.

وجاء ذلك فيما قصفت البوارج الحربية لتحالف العدوان السعودي الامريكي الراسية جنوبي البحر الأحمر مدينة ذُباب والمخا بصورة عشوائية مستهدفة بعشرات الصواريخ مناطق متفرقة في ذُباب والمخا.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات