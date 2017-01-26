المشهد اليمني الأول – متابعات

دعا أ.د/ ياسر عبدالمغني رئيس جامعة ٢١سبتمبر الطبية وزير التعليم العالي وكل منظمات ورعاة الإنسانية في اليمن والعالم لزيارة الجامعة والاطلاع على حجم الاضرار التي خلفتها غارات العدوان على. محيط الجامعة مماتسبب في أضرار نفسية وجسمية على الطلاب والممتلكات ومايمثله تزايد تكثيف الغارات الأخيرة من تهديد شديد الخطورة على حياة كافة منتسبي الجامعة

ونوه رئيس الجامعة بمقتضى تعاضد الجميع الحرص على أمن وسلامة الجامعة وطلابها وكافة منتسبيها.

مهيبا بالمعنيين وكاقة المنظمات الانسانية الفاعلة لزيارة الجامعة للاطلاع على حجم الاثار النفسية والتدميريةفي الارواح والممتلكات التي خلفتها غارات العدوان

مطالبا في ذات الصدد الى تحييد التعليم عن منأى الصراعات.

وكذا تفاعل الجهات المعنية باتخاذها كافة التدابير والاحترازات اللازمة لأمن وسلامة الجامعة ومنتسبيها ومحتوياتها وبشكل فوري وعاجل .

وحمل الدكتور ياسر العدوان السعودي كل تلك الأضرار التي تتعرض لها الجامعة.

وفي الختام أشاد رئيس الجامعة بالدور الذي يضطلع به التعليم العالي وكل المعنيين في مساندة جامعة سبتمبر الطبية والتطبيقية داعيا الجميع للمزيد من البذل والعطاء للوصول الى سدة البناء والنماء ليمن الايمان والحكمه

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات