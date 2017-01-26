المشهد اليمني الأول| صنعاء

أكد حاكم خالد الزيدي عضو البرلمان اليمني أن الخسائر السياسية والاقتصادية التي تسبب بها الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي في اليمن لا تعد ولا تحصى، مشيراً إلى أن هادي لعب دوراً أساسياً في توفير الجو المناسب لكي ينهب النظامان السعودي والإماراتي الثروات اليمنية.

ونقلت وسائل إعلام عن الزيدي قوله: إن هادي من مرتزقة السعودية ويجب إلقاء القبض عليه وتسليمه للديوان العالي اليمني لكي تتم محاسبته.

وأوضح الزيدي أنه رغم قيام السعودية بزيادة رواتب قوات مرتزقة هادي في اليمن، إلا أن جنوب اليمن ليس آمناً من أعمال هؤلاء المرتزقة، وخصوصاً لجهة ما يقومون به من أعمال تخريب ونهب وسرقة, مشيراً إلى زيادة جرائم التنظيمات الإرهابية في جنوب اليمن.

كما شدّد الزيدي على أن «التحالف» السعودي وبعد تكبّده خسائر فادحة في العتاد والتجهيزات من الجيش اليمني المدعوم باللجان الشعبية، قام بتسليح إرهابيي تنظيم «القاعدة» وجذب مئات من عناصر المرتزقة لمتابعة العدوان على اليمن.

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