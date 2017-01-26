المشهد اليمني الأول – متابعات

حكومة الفار هادي تتغنى بصرف رواتب المعلمين بإمانة العاصمة كذبا ودجلا تأتي براهين عجز حكومة الفار من عدن وبالتحديد من شركة مصافي عدن

إستمرار إضراب عمال وموظفي الشركة الذي بدأ منذ أيام بسبب تأخر صرف مرتباتهم الشهرية .

وقال مصدر مسؤول في نقابة شركة مصافي عدن، في تصريح صحفي، أن الإضراب لازال مستمرا حتى الان بسبب مماطلات البنك المركزي في عدن ورفض إدارته تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بشأن صرف 5 مليار ريال هي الرواتب المتأخرة لعمال وموظفي الشركة .

وأوضح المصدر أن إدارة البنك لم تقم بتنفيذ توجيهات الرئيس هادي وتماطل عملية إدخال 5 مليار ريال إلى حساب الشركة لصرفها كمرتبات متأخرة لموظفي وعمال الشركة .. لافتين إلى أن البنك يرفض تنفيذ هذه التوجيهات تحت حجج وأعذار هاوية .

وأضاف المصدر أن الإضراب سيستمر .. داعياً الجهات المسؤوله من الرئاسة والحكومة التدخل العاجل في حل هذه المشكله بصورة عاجلة.

وتسبب إضراب عمال وموظفي شركة مصافي عدن بإنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي جراء نفاذ مادتي الديزل والمازوت من محطات الكهرباء العاملة في عدن .

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