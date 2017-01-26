وأوضح مصدر عسكري أن طائرات العدوان وبوارجه البحرية قصفت سلسلة جبال العمري بمديرية ذباب قرب باب المندب بنحو 43 قنبلة فسفورية وعنقودية منذ الصباح.

هستيريا قوى العدوان تأتي بعد انكسار زحوفاتهم في محور باب المندب خلال الأسبوع الجاري، آخرها كسر زحفين كبيرين شمال ذباب مسنودة بغطاء جوي تجاوز 25 غارة وبمشاركة الأباتشي.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، تمكنت أمس الأربعاء، من إسقاط طائرة من طراز أباتشي تابعة لقوى العدوان السعودي في أطراف مديرية ذباب بمحافظة تعز.