فيديو مرعب يوثق ظهور جسم غريب في السماء يمتص الماء من البحر المتوسط !!

تم تصوير فيديو عبر كاميرا هاتف محمول لعمود ماء يندفع على ساحل قبالة الجزائر، لكن ما لفت انتباه الخبراء هو وجود سفينة تمر وسط الغيوم قبل أن يبدأ تدفق الماء.

أرسل شهود العيان اللقطات إلى جماعة “SecureTeam10″، لبدء تحقيقاتهم وتفسير الظاهرة الغريبة.

وقال تايلر من جماعة “SecureTeam”: إن شهود عيان رأوا جسما غريبا يطير بين السحب قبل أن يبدأ عمود الماء أو امتصاص ماء البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل الجزائر، مضيفا أنه لاحظ عدة أمور غريبة في اللقطات، مؤكدا أن الظاهرة تختلف عن عمود الماء بسبب وجود شيء غير عادي بين السحب.