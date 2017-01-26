المشهد اليمني الأول _ متابعات

التقى الاستاذ حسين العزي رئيس دائرة العلاقات الخارجيه بالمكتب السياسي لانصار الله صباح اليوم بالأخ القائم باعمال السفير السوري بصنعاء في مقر السفاره بصنعاء.

جرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع والمستجدات التي تجري على الساحتين اليمنية والسورية من اعتداءات وحروب تشنها وتمولها دول الاستكبار العالمي على رأسها امريكا واسرائيل واياديهما في المنطقة بقبادة السعوديه.

كما جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها من جانبه أشاد القائم باعمال السفير السوري الحكم الدندي بالانتصارات التي حققها ويحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات اليمنية على العدوان ومرتزقته.

كما اشاد سعادته بالصمود الاسطوري الذي جسده الشعب اليمني في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

معتبرا ان عدو البلدين سوريا واليمن واحد ويستند الى مخطط واحد وموحد وتقوده نفس القوى الاجرامية التي تعبث بالمنطقة . حضر اللقاء المحامي طه ابو طالب مستشار وزارة الخارجية، والشيخ علي القفري وكيل أمانة العاصمة.

المصدر:موقع النجم الثاقب

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