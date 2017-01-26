المشهد اليمني الأول| تعز
قتل وجرح العشرات من مرتزقة العدوان السعودي – الامريكي اليوم الخميس في تصدي قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة تقدم لهم باتجاه العمري والوازعية جنوب غربي تعز.
وأفاد مصدر عسكري عن مصرع وجرح العشرات من مرتزقة العدوان خلال إفشال محاولة تقدم لهم باتجاه العمري في ذباب.
وأضاف المصدر أن طيران العدوان ساند محاولة تقدم المرتزقة باتجاه العمري في ذباب بـ 43 غارة عنقودية وفسفورية.
كما أفاد المصدر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة خلال إفشال قوات الجيش واللجان محاولات تقدم لهم باتجاه الوازعية وشمال ذباب.
يذكر أن قوات الجيش واللجان الشعبية كبدت مرتزقة العدوان خسائر بشرية ومادية كبيرة أمس الأربعاء في عملية نوعية في ذباب غربي تعز.
التعليقات
تعليقات