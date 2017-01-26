المشهد اليمني الأول| تعز

قتل وجرح العشرات من مرتزقة العدوان السعودي – الامريكي اليوم الخميس في تصدي قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة تقدم لهم باتجاه العمري والوازعية جنوب غربي تعز.