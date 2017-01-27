المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تحالف الشر يمعن في تدمير البنية التحتية، استهداف العدوان السعودي الأمريكي إذاعة الحديدة الواقعة في مديرية المراوعة بثلاث غارات مما أدى إلى تدميرالمبنى بالكامل وأضرار مادية كبيرة واصابة شخصين كانوا جوار المنطقة.