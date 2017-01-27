الرئيسية الأخبار المحلية غطرسة ونازية مملكة الإرهاب السعودية تخلف أضرار مادية كبيرة بإستهدافها إذاعة الحديدة الأخبار المحليةفيديوهات غطرسة ونازية مملكة الإرهاب السعودية تخلف أضرار مادية كبيرة بإستهدافها إذاعة الحديدة بواسطة محرر المشهد - 27/01/2017 161 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات تحالف الشر يمعن في تدمير البنية التحتية، استهداف العدوان السعودي الأمريكي إذاعة الحديدة الواقعة في مديرية المراوعة بثلاث غارات مما أدى إلى تدميرالمبنى بالكامل وأضرار مادية كبيرة واصابة شخصين كانوا جوار المنطقة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب خاص| الفيديو والنص الكامل لإحاطة المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ لمجلس الأمن الدولي عودة التوتر بين فصائل المرتزقة في تعز وانفجارات عنيفة تهز أحياء المدينة بعد فشل إتفاق اللجنة الرئاسية مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للجيش السعودي في عسير لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد