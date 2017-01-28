الرئيسية الأخبار المحلية نماذج مأساوية لمعاناة اليمنيين بسبب إغلاق تحالف الموت الإرهابي مطار صنعاء الدولي الأخبار المحليةفيديوهات نماذج مأساوية لمعاناة اليمنيين بسبب إغلاق تحالف الموت الإرهابي مطار صنعاء الدولي بواسطة محرر المشهد - 28/01/2017 260 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات نموذج لمعاناة اليمنيين في الداخل والخارج بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي أمام صمت من المجتمع الدولي والأمم المتحدة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب السبب الحقيقي وراء هزيمة السعودية .. شاهد ماذا فعلت قبيلة أرحب بالعاصمة صنعاء ! حتى الجامعات تستهدف إستنكار طلابي وأكاديمي في جامعة 21 سبتمبر تفاصيل شركات أسسها ترامب في السعودية ومجال عملها لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد