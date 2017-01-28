المشهد اليمني الأول| فيديوهات

نموذج لمعاناة اليمنيين في الداخل والخارج بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي أمام صمت من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

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