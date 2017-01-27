المشهد اليمني الأول| فيديوهات

جدد أبناء مديرية مجز بمحافظة صعدة العزم على مواصلة المواجهة مع العدوان السعودي الأمريكي المستمر على اليمن.

وعقد أبناء المناطق الغربية بالمديرية لقاءً قبلياً، أمس الخميس، بحضور الوجاهات والأعيان، مجددين خلاله عزمَهم بمواصلةِ الكفاحِ والنضال ِفي معركةِ التحرّرِ والاستقلالِ التي يخوضُ غمارَها الشعبُ اليمنيُّ في وجهِ العدوان.

وأعلن المشاركون في استمرار النفير العام والتحرك الجاد والثابت في مواجهة الغطرسة الأمريكية وأدواتها في المنطقة التي تشن العدوان على اليمن منذ قرابة العامين.

كما أكد اللقاء على ضرورة رفد الجبهات بالمقاتلين والمال والعتاد والاستعداد التام لمواجهة العدوان كان من أبرز ما أكد عليه المشاركون في وقفتهم .

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