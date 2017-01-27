المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تعيش العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية أياماً استثنائية، وتشهد بشكل يومي عمليات تخريج دفعات كبيرة من المقاتلين الذين يتوجهون لمختلف الجبهات بعد تلقيهم للتدريبات الكافية في إطار حملة “أشداء على الكفار”.

في هذا السياق شهدت مديرتي آزال والصافية بالعاصمة صنعاء، أمس الخميس، عملية تخريج تخريج من المقاتلين في إطار الحملة بعد عروض عسكرية مهيبة انطلقوا بعدها للجبهات لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته.

وأفاد المصادر أنه جرى صباح اليوم تخريج أكثر من 250 مقاتلاً من أبناء حيين سكنيين بمديريتي الصافية وأزال مجهزين بعتادهم وأسلحتهم وقافلة غذائية متعددة الأصناف ضمن المرحلة الثانية من حملة “أشداء على الكفار” المتواصلة في مختلف المحافظات اليمنية.

وخلال تخريج الدفعة قام المقاتلون بعروض عسكرية أبدوا من خلالها جاهزيتهم العالية للالتحاق بالجبهات، وأظهروا مهارات عالية اكتسبوها من خلال عمليات التدريب والتجهيز لمهماتهم القادمة في مواجهة العدوان ومرتزقته.

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