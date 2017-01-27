المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تخرجت أمس الخميس في مديريتي السبعين ومعين بالعاصمة صنعاء عدد من الكتائب العسكرية المدربة، في مهرجانين ختاميين منفصلين ضمن حملة “أشداء على الكفار” في مرحلتها الثانية، والتي توجهت بعد العرض العسكري إلى جبهات القتال.

وحضر المهرجانين الختاميين عدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية، حيث تم استعراض جانب من الجهوزية والإعداد العسكري للمعركة القادمة.

وأكد أبناء مديرية السبعين، وحي عصر والقبة الخضراء بمديرية معين على المضي نحو جبهات العزة والشرف، كما قدم أبناء مديرية معين برفقة كتائب المقاتلين قافلة غذائية لرجال الرجال في مختلف جبهات القتال

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