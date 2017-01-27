المشهد اليمني الأول| خاص

عاجل .. بدأ كلمة قائد الثورة للحسم “محاضرة التعبئة العامة”

بإمكانكم متابعتها على إذاعة صنعاء

http://93.190.141.15:7183/live

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