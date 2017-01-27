الرئيسية الأخبار المحلية عاجل .. بدأ كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للتعبئة... الأخبار المحلية عاجل .. بدأ كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للتعبئة العامة والحسم بواسطة اليمن - 27/01/2017 241 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| خاص عاجل .. بدأ كلمة قائد الثورة للحسم “محاضرة التعبئة العامة” بإمكانكم متابعتها على إذاعة صنعاء http://93.190.141.15:7183/live شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب غطرسة ونازية مملكة الإرهاب السعودية تخلف أضرار مادية كبيرة بإستهدافها إذاعة الحديدة خاص| الفيديو والنص الكامل لإحاطة المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ لمجلس الأمن الدولي عودة التوتر بين فصائل المرتزقة في تعز وانفجارات عنيفة تهز أحياء المدينة بعد فشل إتفاق اللجنة الرئاسية لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد