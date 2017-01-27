المشهد اليمني الأول| خاص

أكدت المصادر العسكرية الواردة من تعز اليوم الجمعة، تمكن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تحقيق انتصارات على أزلام العدوان المنافقين في تعز، سيطروا خلالها على ستة مواقع وتأمين الخط الدفاعي بالكامل في الوازعية وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

واشارت المصادر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية قاموا بتأمين الخط الدفاعي بالكامل في منطقة الحناية بالوازعية وكبدوا مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبينت المصادر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف أزلام العدوان السعودي الأمريكي باتجاه سلسة جبال العمري وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.. مضيفةً إلى استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في مفرق ذوباب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفتت المصادر أن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية سيطرت على خمسة مواقع في الوازعية ومصرع وجرح العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي. مؤكدةً أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية في الوازعية تمكنوا خلالها من السيطرة على خمسة مواقع وقتل وجرح عدد كبير من القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي.

إلى ذلك أشارت المصادر العسكرية إلى أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في سلسلة جبال العمري وكبدوهم عدد كبير من القتلى والجرحى .. مؤكدةً مصرع القيادي في مرتزقة العدوان المدعو “أحمد سيف الكريح” خلال التصدي للمرتزقة.

في السياق تمكنت أيضاً وحدات الجيش واللجان الشعبية من طرد أزلام المنافقين من عدد من المواقع بمديرية المعافر ليصبح الموقع السادس الذي يتم تأمينع في تعز اليوم.

من جانبه شن طيران العدوان أكثر من 10 غارات على منازل المواطنين في منطقة العسلة في مديرية المخا، أدت لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين .

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