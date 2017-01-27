المشهد اليمني الأول| خاص

تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي محاضرة فريدة من نوعها اليوم الجمعة 27 يناير 2016م، تم بثها على قناة المسيرة التابعة لأنصار الله في اليمن .

وتطرق قائد الثورة في محاضرته إلى تحليل عميق للمعركة مع العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، ذكر فيها مبادئ عسكرية هامة ينبغي لكل الشعوب والأحرار في العالم إعتمادها سياسة عسكرية .

حيث تناولت كيفية مواجهة العدو إنطلاقاً من مبادئ الإيمان والصبر والرؤية العملية السليمة من كل المعطيات والإستفادة منها، بالإضافة لروح عملية كبيرة في التحرك بشكل صحيح وفعال ومثمر في مواجهة العدوان .

وأشار السيد القائد أن العدوان أصبح في مرحلة هامة، حيث تسعى السعودية لتقديم هدية إلى دونالد ترامب وإثبات أنفسهم، حتى لا يقوم ترامب بإلقاء اللوم عليهم وتوبيخهم .

وأضاف أن العدو اليوم يصعد في جبهة الساحل الغربي وبعض المحاور مثل نهم، وأكد على أن اليمنيين معنيون بالتحرك بمسئولية وصبر وثبات وجدية، والإستعانة بالله، مشيراً أن تلك مسئولية إنسانية وأخلاقية.

كما بين وجوب الوعي أن الله حذر من التخاذل حذر من المرجفين من المثبطين وحذر من الوهن واكد على الصبر ووعد بالعون، مشيراً بأن ما علينا الا ان نستعين به وان نصبر وان نتحرك بجدية وندرك ان هذه مسئولية علينا بكل المستويات وان هذا هو خيارنا الحتمي.

ويرى مراقبون أن المحاضرة تهيئة وعودة للسهم قبل الإنطلاق والإندفاع للحسم العسكري.

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