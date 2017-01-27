المشهد اليمني الأول| صنعاء

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن طيران العدوان السعودي الأمريكي يرتكب مجازر وحشية بحق المدنيين في اليمن بشكل مستمر، مشيراً إلى استمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء تسبب بكارثة إنسانية.