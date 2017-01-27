المشهد اليمني الأول| صنعاء
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن طيران العدوان السعودي الأمريكي يرتكب مجازر وحشية بحق المدنيين في اليمن بشكل مستمر، مشيراً إلى استمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء تسبب بكارثة إنسانية.
وقال ستيفن أوبراين في كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن، يوم الخميس، أن طيران العدوان السعودي الأمريكي يوقع مجازر بحق المدنيين في اليمن بشكل مستمر.
وبحسب موقع الأمم المتحدة الالكتروني قال أوبراين أن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية منذ التاسع من شهر أغسطس له تأثير غير متناسب على المدنيين في اليمن ويزيد من العبء الإنساني.
وأضاف إن عدم وجود الرعاية الطبية التخصصية في البلاد يعني أن أكثر من 20 ألف يمني غير قادرين على الحصول على العلاج في الخارج.
وتابع أوبراين حديثه عن استمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء قائلا أنه لا يمكن إدخال الأدوية المنقذة للحياة، مشيرا إلى إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الطلاب غير قادرين على استئناف دراستهم في الخارج.
وأضاف قائلا: “كذلك هو حال اليمنيين ممن هم في الخارج ويريدون العودة الى بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تعليق الرحلات الجوية التجارية يعني أيضا أنه لم يعد بوسع الصحفيين السفر إلى صنعاء وتغطية الحالة الإنسانية الخطيرة في اليمن”.
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