المشهد اليمني الأول| خاص

تأتي محاضرة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في ظل أقبح حصار في العالم، تمارسة الأداة السعودية الإجرامية التي زجت بأوقات ملايين المنيين في الصراع لاستخدامها ورقة ضغط .

لهذا أ كد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجوب التحرك في الميدان لمواجهة الظلم والخطر على اليمن إنطلاقا من التوجيهات الإلهية.

وقال السيد عبدالملك الحوثي في محاضرة له بالتعبئة العامة بثتها اليوم الوسائل الإعلامية الوطنية ” إن المهم هو الأخذ بكل تلك التوجيهات الآلهية والتحرك على ضوئها في الميدان لأن يواجه الظلم والخطر علينا في هذه الحياة، كمستضعفين ومظلومين ومعتدى علينا، لا أن ننطلق بمنطلق المقارنة بين إمكانات العدو” .

وأوضح وجوب الوعي بأن الله حذر من التخاذل ومن المرجفين ومن المثبطين ومن الوهن .. مؤكدا على الصبر في هذا الجانب وأضاف ” علينا أن نستعين ب بالله وأن نصبر وأن نتحرك بجدية وندرك أن هذه مسئولية علينا بكل المستويات وأن هذا هو خيارنا الحتمي “.

وتابع قائد الثورة قائلا ” نحن حينما نتحرك لمواجهة هذا العدوان الذي ابتدأ هو بعدوانه علينا لمواجهة قوى الظلم والشر والحقد والكراهية والكبر التي تكبرت علينا وظلمتنا بغير وجه حق، حينما نتحرك لمواجهة هذا العدوان والظلم والاستكبار بحقنا، نتحرك بحسن نية، بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى ووفق توجيهاته “.

وأردف بالقول ” نتحرك وفق التعليمات الآلهية جهادا في سبيل الله هذا يمثل قربة عظيمة إلى الله وهو في الأساس أداء للواجب ونهوض بالمسئولية وقيام بما علينا القيام به وإلا خسرنا الدنيا والآخرة “.

وأشار إلى أن الجهاد يمثل أعظم قربة عملية إلى الله سبحانه وتعالى وهو ذلك الذي امتلأت صفحات القرآن الكريم بالحديث عنه بما لم يرد في القرآن الكريم حديثا عن أي عمل من الأعمال بما تحدث عنه .

وقال ” التوجه في فريضة الجهاد في سبيل الله، بوعي الواقع الذي يقدمه لك القرآن الكريم عن الحياة والناس من حولك والوعي الذي يقدمه لك عن الأحداث وتأثيراتها عن ما يترتب عليها وما يقدمه لك القرآن الكريم أيضا على مستوى التحفيز النفسي والمعنوي وما يقدمه لك من أمل ويرسمه لك من أهداف عظيمة في الحياة يجعل من تحركك في الجهاد في سبيل الله ومواجهة الظلم والظالمين تحركا فعالا بما تعينه الكلمة”.

وأضاف ” يمكن أن تضحي وأن تتضرر بأي شكل في الأضرار المادية وأنت في موقف الثبات والحرية، وبالتالي تعتبر أنه في مقابل ما ضحيت به وقدمته مكاسب كبيرة في مقدمتها حريتك وشرفك والحفاظ على قيمك وأخلاقك “.

وأكد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في سياق المحاضرة أن تحالف العدوان يريد السيطرة المباشرة على الشعب يمني، وسيطرة العدو على عدوه ليس المقصود سيطرة المحب الذي يريد أن يقدم خدمة للناس، بل سيطرة من يحمل الحقد والبغضاء .

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