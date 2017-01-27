المشهد اليمني الأول| متابعات

كشف المجلس الأعلى للحراك الجنوبي عن تكرار انتحال شخصيات لصفات قيادية في المجلس، بهدف تحقيق مكاسب ذاتية.

و نفى المجلس، في بيان له علاقته بلقاء ضم هادي و د. صالح يحيى سعيد، مشيرا إلى أن الأخير منح نفسه صفة رئيس المجلس، و جرى الترويج له من قبل وسائل الإعلام التابعة لما يسمى الحكومة الشرعية.

و أشار البيان إلى حضور شخص آخر لم يسمه، تبين أنه فؤاد راشد، الذي حضر اللقاء بصفة “أمين سر المجلس”.

و أكد البيان أن الرئيس المنتخب لرئاسة المجلس الأعلى للحراك الجنوبي هو الزعيم حسن أحمد باعوم.

و اتهم البيان صالح يحيى بانتحال صفة رئيس المجلس بصورة مخالفة لأسس و مبادىء المجلس، و دون الرجوع إلى الهيئات المعتبرة.

و نفى وجود أي تكليف للمذكورين من قبل المجلس الأعلى أو هيئاته القيادية للذهاب للقاء بهادي الذي عقد في عدن الأربعاء الماضي.

و لفت أن لـ”صالح يحيى سعيد” مواقف متأرجحة، مشيرا إلى أنه القيادي الوحيد الذي ظل داخل منزله بمدينة خور مكسر أثناء ما سماها “سيطرة مليشيات الإحتلال اليمني عليها”.

و حذر المجلس، من محاولة أي شخص انتحال صفات قيادية في المجلس، أو الإنفراد باتخاذ أي خطوات أو مواقف منفردة باسم المجلس الأعلى دون الرجوع إلى قيادته.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات