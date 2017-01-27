مواقف الكبار و تهافت الصغار .. تباينات في المبادئ والثوابت و الايديولوجيات
عجت البلدان العربية خلال السنوات القليلة الماضية بالاحداث الكبيرة والمثيرة للتباين على مختلف المستويات وللخلاف بين مختلف الشرائح والفئات ولعل النصيب الأكبر من ذلك التباين والخلاف كان من حظ فئة المثقفين ،، تباينات في المبادئ والثوابت و الايديولوجيات وخلافات في الرؤى والوسائل والاساليب وبإعتبار المثقف جزء لايتجزء من مجتمعه ومكون معتبر من مكونات واقعه ،، يؤثر ويتأثر بمحيطه الوجداني والجغرافي ،، فمن الطبيعي جدا ان تعكس الاحداث والثوارت والحروب آثارها الايجابية والسلبية على عقلية ونفسية المثقف .
للاسف الشديد تبلور ذلك الانعكاس أزمة حقيقية للمثقف العربي فتجاوزت التأثير في التفكير الى التأثير على طريقة التفكير ومن التأثير على المشاعر الى التأثير على الشعور بذاته وبلغت الازمة الثقافية أوج حدتها في تحديد مسارات المثقف بين الاستهداء بمواقف الاعلام الكبار او الانقياد للأدعياء الصغار ،، في تقييد خيارات المثقف بين المعية او الضدية المتأمل في مواقف الاعلام الكبار من رواد الثقافة العربية أمثال الدكتور المقالح وموقفه من العدوان على اليمن وأدونيس وموقفه ممايحدث في سوريا يلاحظ البعد الأخلاقي والنفس الوطني والرؤية القيمية والنظرة المبادئية دون خضوع للابتزاز الأعلامي والدعائي والقناعات المهجنة بين المصلحة والايديولوجيا و الوليدة من سفاح السياسة الانتهازية بالدين المشوه عندما يحدد المقالح من هو العدو الذي يجب قتاله بأنه العدو الذي جاء لقتل وطنه حتى الملائكة ويغلق بوابة المبررات ومتاهة المنطق من مسببات ونتائج .. فهو عندئذ يحدد الثوابت التي لاخلاف عليها عندما يكتب المقالح ( الحرب وبكائية العام 2016) يحدد معالم الموقف الذي تفرضه الثقافة التي يمثلها كراهية الحرب لا المحاربين وعبثية القتل لا المقتولين ووحشية الدمار دون تفريق بين آلات الدمار .. يبكي الوطن بكل اجزائه بكل مكوناته بكل فئاته لاينتقي ولايتقمص دورالقاضي ..
يدعو الى القيم ولاينصب نفسه قيما عليها ولايحصرها في طرف دون آخر وعندما يحدد ادونيس العدو يقول : إن وضع العرب اليوم هو أشبه بالكرة بين أقدام العالم وفي مثل هذا الوضع كل شيء ممكن ثم يشير إلى أن الهدف اليوم أصبح تهديم سوريا وليس تهديم النظام، وأن هناك تناقضات في السياسة الغربية تؤيد المتطرفين في سوريا وتضربهم في مكان آخر أدونيس عندما يتحدث عن الخلاف يحدد ماهيته واطرافه ولايغلب طرفا على طرف ولا يبرئ هذا ويدين ذاك فيقول: ليس هناك أي خلاف عقائدي بين السنة والشيعة، ومع ذلك تبدو الحرب بين الفريقين اليوم وكأنها الأساس الضروري لتقدم العرب.. إن جوهر الخلاف بين الشيعة والسنة هو خلاف سياسي ،، ثم يقول عن الذين يدعون أنهم يقومون بالثورة ويناضلون ضد الظلم والطغيان.. وماسماها باليقظة المفاجئة ذات الطابع غير الثوري هو المشكلة الحقيقة اليوم في سوريا.. (كنا في مشكلة النظام واليوم أصبحنا أمام مشكلة الثورة..
إذا كنت تسعى إلى بناء دولة حديثة فوسائلك يجب أن تكون منسجمة مع إقامة دولة حديثة) ومن الجدير بالذكر ان أدونيس كان ومازال معارضا للنظام الحاكم في سوريا والمقالح لم يشغل اي منصب حكومي خارج المؤسسة الاكاديمية – استقال منها احتجاجا على نهب اراضي جامعة صنعاء – سوى مستشارا ثقافيا للرئاسة كمنصب شرفي ليس له بل لها وعلى النقيض تماما تقف شخصيتان فرضتا على الثقافة العربية في فترات سابقة هما خالد الرويشان من اليمن ورياض نعسان آغا من سوريا والذان تدرجا في المواقع القيادية حتى صارا وزيرين في حكومات الانظمة التي اعلنا الثورة عليها ولم يعتذرا عن اي منصب ولم يستقيلا حتى أقيلا مارسا خلال السنوات الماضية دور المنظر الثوري والمثقف المحارب والمناضل واستخدما كل ما يمكنهما استخدامه في الخطاب التحريضي والتغريري المبتذل ..
ومثلا الاستبداد الفكري المطلق ،، ما أريكم الا ما أرى ،، ومحورا الصراع بين خير مطلق و شر مطلق ،، تعنصرا الى حدود لاتليق بمن لايقرأ ولايكتب .. عنصرية البكاء فكم ظلا يتباكيان على دماء و لايذرفان دمعة على دماء مهما كانت بريئة الوطن والوطنية عندهما مايمثلانه والثقافة مايحملانه والحق مايعتقدانه والحرية مايدعوان اليه والحقيقة مايقولانه ويكتبانه وماخالفهما رجعية وطغيان وعبودية وانكسار وغبار لم يتعلما مما يدعيان الانتماء اليه ،، من الثقافة..
انها ليست كتب تقرأ ومعارف تحوى وحروف تكتب وكلمات تنطق ليست ماتختزنه الذاكرة من قصائد وروايات ومصنفات ونظريات لم يسترشدا الى حقيقتها ويستهديا الى طريقها بروادها المستبصرين وحداتها المتنورين لم ولن يدركا ان الثقافة قيم ومبادئ لاتتجزء،، وروح وضمير،، ووطن وإنسان ،، وممارسات راقية ومواقف سامية بالاضافة الى ماتحمله العقول .
بقلم حمير العزكي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله انني وجة كل الخونة في هذه الصوره لعنت الله عليهم كلهم اولاد العهر السياسي والتكفيري بايعين شرفهم هم لا يستحقون اسم اليمن على لسانهم اللهم يارب لا تيعيده لليمن هم سبب كل الفتن ا
ابشر الشعب اليمني با النصر المبين قريبا أنشا الله لقد رحلوا بيت حميد الدين وبعدهم الحوثيين والخونة بيت الحمر ونتمنى من الله إن لا يعودوا لليمن كل الخونة اللذين كانوا في السلطة مع علي عبد الله صالح وهم من دمر و الجيش اليمني ود مر و كل اليمن رحمة الله قريبة الشعب اليمن لم ينعم با السلام والأمن من أكثر من مئات السنين فتحنا الدنيا وعلمنا العالم الحضارة ونحنو ألان أسفل القائمة اللهم انصر من نصروا اليمن ورحم كل الشهدا اللذين سقطوا على تراب اليمن اللهم دمر الفاسدين الخونة اللصوص ألقتله نتمنى من الله ثم ممن سيحكمون اليمن أن يغيروا عاصمة اليمن من صنعاء إلى أي محا فضة وان تكون عاصمة اليمن مأرب وشبوه او اليحصبين بلاد الحميريين او حضرموت او المهرة لحيثي وان الفساد أصبح في صنعاء مثل الطاعون منتشر في كل مكان
اليمن وصراع الأحزاب والتسابق كل حزب يريد يكون هوا الوحيد في اليمن وكل حزب يريد ان يبرهن لمن ينتسب لهم انهوا الأصح اليمن وصراع الأحزاب والطوائف التكفيرية والسياسية الحوثيين يسبون من يدعون الشرعية السعودية والشرعية يسبون الحوثيين اللذين يحاربون من اجل الدولة الشيعية الفارسية وكلهم خونة وقتله وسفهاء ومجرمين بيت الحمر كانوا يحكمون بسم القبيلة وهم من تعاونوا مع بيت حميد الدين من أيام جدهم مبخوت وأولاده وخاصة عبد الله بن حسين الحمر بيت الحمر كانوا أيام بيت حميد الدين محتقرين وكانوا هم من يتخلصون من الأحرار المناوئين لبيت حميد الدين بيت الحمر الم يكونوا يشاركوا علي عبد الله صالح الحكم بل هم من كانوا يحكمون اليمن أليس عبد الله بن حسين الحمر كان رئيس البرلمان اليمني وستة أعضا من أو لأده أليست هذه الحقيقة الم يكن علي محسن الرجل الأول في اليمن وحزب الإصلاح ورئيسة عبد الله بن حسين الحمر ومنضر الحزب كبير الكهنة عبد المجيد الزنديق الزن داني من قتل الشهد ابو الأحرار العالم والشاعر ولوطني العربي اليمني محمد محمود الزبيري أليس الزن داني وعبد الله بن حسين الحمر هم من اغتالوا الشهيد محمد محمود الزبيري وحتف لو بقتلة في بيت عبد الله بن حسين الحمر في خمر ومن قتل الشهيد العالم الوطني العربي اليمني أللذي عرب البحر الأحمر الشهيد المغدور إبراهيم محمد ألحمدي ومعه كوكبة من خيرة الرجال قناف زهره وأسرة قناف زهره يملكون أراضي نصف أراضي صنعاء وكذالك الشهيد زيد عبد الرحمن ألكبسي قائد لوا مأرب سوف اشرح لكم لماذا قتلو الشهيد ألحمدي أيام ما قامت الثورة اليمنية كان عبد الله بن حسين الحمر رهينة في حجة لحيث وبيت والأحمر هم من ايدو بيت حميد الدين وهم من كانو يصفون من كانوا مع أل بيت حميد الدين لحيثي وبيت حميد الدين حاربوا لتراك أيام الخلافة التركية الإسلام ية فعندما انتصروا بيت حميد الدين وبعد آن انتصروا بيت حميد الدين حبو ان يتخلصون من كل من حاربوا مع بيت حميد الدين وهم من نفس سلالة الحوثيين فكانوا بيت الحمر ومن معهم من يذبحون من شاركوا مع بيت حميد الدين وهذا الكلام موثق وبكلام المرحوم احمد حسين المرو ني المناضل الشريف لقد ذكر ان الإمام يحي لم يكون يرتاح إلا با التخلص من من شاركوه فكانوا بيت الحمر ومن معهم من ألقتله الخونة كانوا يذبحون رفاق بيت حميد الدين وايئاتون برؤوسهم في الجو ني أي الشو لات والغراير ويورون الإمام يحي رؤوسهم لكي يتأكد أنهم قتلو من يريد التخلص منهم وهاذ همهمت جد عيال الحمر ومعهم الكثير من الشيوخ الخونة ألقتله نعود لموضوع ناء الرئيسي بعد ما قامت ثورة سته وعشرين سبتمبر /1962/قامت القيامه على اليمن نفس من يحاربونا اليوم هم من كانو يحاربونا في /1962/ سبتمبر وارب عتا عشر من أكتوبر فكثروا الخونة وأصبح القتل مصدر رزق لقد كان بدر الدين الحوثي الفارسي الإيراني حتى لو كان يمني فهوا يمثل إيران كان يذبح اليمنيين وإخواننا المصريين يذبحهم بيديه وعندي ما يثبت كلامي المهم نعو د لسبتمبر بقيادة الشهيد البطل علي عبد المغني وعشرات الآلاف من الثوار من كل اليمن من جنوبه وشماله وفي نفس ليوم عين الزعيم المرحوم عبد الله السلال رئيسا لليمن وخاض حروب ومؤامرات كثيرة الله يرحمه وبعدة استلم حكم اليمن القاضي العلامة عبد الرحمن بن يحي الإرياني الله يرحمه تولا رئاسة الجمهورية العربية اليمنية من هنا بدئت المماحكة والخيانات ضد اليمن وكان عبد الله بن حسين الأحمر سبب كل الخيانات فا اعلن القاضي رئيس الجمهورية ان الحكم في اليمن لا يصلح وفية بيت الحمر وقرر ان ينسحب من الحكم ويغادر اليمن وكذالك عبد الله بن حسين الحمر لا زم يغادر اليمن مثل ما غادر رئيس الجمهورية الحمر وأعوانه لم يغادروا اليمن بل ذهبوا لقراهم ومزارعهم وتولى حكم اليمن الرئيس العلام الفقيه المثقف الوطني الشريف البطل إبراهيم محمد ألحمدي وعند ما حكم ألحمدي كان حكمة مثل حكم الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله علية فتقاربه اليمن الجنوب والشمال بزعامة القائد المتواضع الشريف المناضل سالم ربيه علي الله يرحمه برحمته اللذين قتلوا لحمدي لا زالوا موجودين على قيد الحياة بس واحد منهم وهوا المهم قد مات وأمره إلا الله سبحانه المشكلة ألان اللذين مع الشرعية كانوا هم من يحكموا اليمن وهم ألقتله الفجرة ويريد وان يرجعوا لقصورهم وبنوكهم وشركاتهم لعنة الله على أي ارض تقبلهم اللهم يأرب وفق الشعب اليمني بقيادة وطنية يمنية عربية شريفة وقيادة علمية نزيهة وان تنتهي كل الإ اسر التي كانت تحكم اليمن وان يكون اليمن بدون أحزاب تكفيرية او سياسية