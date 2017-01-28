المشهد اليمني الأول| خاص

فشل أكبر هجوم للغزاة وأزلامه وعبيده المنافقين على الساحل الغربي بمصرع أكبر عدد لهم من العديد منذ إندلاع المعارك هناك .

وأفادت المصادر العسكرية الواردة من هناك للمشهد اليمني الأول، بأن زحف واسع لقوى الغزو على مناطق الجديد والكدحة والخضراء شمال ذوباب بتعز تم دحره بعد معارك طاحنة تلقى فيها العدو أقوى ضربة مؤلمة له منذ بدء تصعيدهم العسكري.

وبينت المصادر أن وحدات الجيش واللجان الشعبية سطرت ملحمة تاريخية في الساحل الغربي لليمن، مشيرةً إلى حيث تمكنوا من الإنتصار رغم الغارات الهيستيرية والإنزال المظلي والبحري.

وأوضحت المصادر للمشهد اليمني الأول، بأن الزحف إستمر منذ مساء الخميس، وتم كسره ودحره وإلحاق المنافقين والغزاة خسائر هائلة في الأرواح والعتاد، مشيرةً لمصرع وإصابة المئات من القاعدة وداعش والجنجويد والمرتزقة في عملية كسر الزحف شمال ذباب.

وأكدت المصادر تمكن وحدات الجيش واللجان الشعبية من تدمير مدرعات إماراتية وأطقم عسكرية ودبابات خلال كسر زحف الغزاة شمال ذباب، موضحةً أن طيران الأباتشي والتجسس غطى عمليات الإنزال البحري والمظلي لقوى الغزو شمال ذباب.

وبهذا الإنتصار تفشل كل محاولات الحلف المعادي بعد إستخدامهم لكل قدراتهم العسكرية، وتبقى لهم على الواقع محاولة وحيدة بإستخدام قنابل نووية .

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