المخا تسقط بأيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية

المشهد اليمني الأول |

اليوم كنت اقلب القنوات في التلفاز واذا بقناة سهيل تبث تقرير اخباري عن معارك السيطرة عن مدينة المخا

واذا بالتقرير الذي يبث يظهر فيه مقاتلين بعدد من الأطقم ومشاهد اشتباكات قوية من جهتهم ومن الجهة الاخرى لم تطلق حتى طلقه واحده



وعملت بعض المقابلات مع بعض المرتزقة وهم يهددون ويتوعدون وخلف ذلك المرتزق مرتزق اخر يمسك بسلاحه ويتمترس وهو يضرب وابل من الرصاص لم يأخذ بالاعتبار بان خلفه يقومون بمقابله تليفزيونية.