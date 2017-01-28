الرئيسية الأخبار المحلية شاهد كيف دمرت المملكة الارهابية السعودية جسر الأمان بمديرية نجرة في حجة... الأخبار المحلية شاهد كيف دمرت المملكة الارهابية السعودية جسر الأمان بمديرية نجرة في حجة باليمن بواسطة محرر المشهد - 28/01/2017 521 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد كيف دمرت المملكة الأرهابية السعودية جسر الأمان بمديرية نجرة في حجة باليمن شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب قبائل بني حشيش صنعاء تقدم قافلة غذائية وعينية للأبطال في الجبهات لمواجهة الغطرسة السعودية أبناء التحيتا في الحديدة بالساحل الغربي يصفعون بن سلمان بهذه المشاهد فريق البرنامج الوطني ينزع مخلفات وقنابل العدوان العدوان المحرمة دولياً في صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد