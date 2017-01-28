الرئيسية الأخبار المحلية فريق البرنامج الوطني ينزع مخلفات وقنابل العدوان العدوان المحرمة دولياً في صعدة الأخبار المحلية فريق البرنامج الوطني ينزع مخلفات وقنابل العدوان العدوان المحرمة دولياً في صعدة بواسطة محرر المشهد - 28/01/2017 348 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات فريق البرنامج الوطني ينزع مخلفات وقنابل العدوان العدوان المحرمة دولياً في صعدة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب قبائل بني حشيش صنعاء تقدم قافلة غذائية وعينية للأبطال في الجبهات لمواجهة الغطرسة السعودية أبناء التحيتا في الحديدة بالساحل الغربي يصفعون بن سلمان بهذه المشاهد شاهد كيف دمرت المملكة الارهابية السعودية جسر الأمان بمديرية نجرة في حجة باليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد