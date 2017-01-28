المشهد اليمني الأول| فيديوهات

توجت دفعة من المقاتلين تدريباتها العسكرية بمناورة فجر الانتصار بعد أن مر المتدربون على عدد من الدورات العسكرية.

وأكد المؤهِلون العسكريون أن الخريجين من الدورة العسكرية سينخرطون في مواجهة العدو في مختلف جبهات القتال.

وتنفذ عمليات المناوشة والتلغيم والكمائن، ضمن المناورة الكبيرة في درجة عالية من الاحتراف، والإسناد الذي يقتنص الأهداف المفترضة جزء من المناورة التي تنتهي بالاقتحام.

وعاهد المتخرجون الشهداء والجرحى على المضي في دربهم، مؤكدين بأنهم سينكلون بأعداء اليمن في الداخل والخارج مهما طال أمد العدوان، مضيفين بأن خروجهم من معسكر تدريبهم سيكون تنكيلاً بحد ذاته للأعداء المتربصين باليمن ومن دار في فلكهم ومن أيدهم.

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