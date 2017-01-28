الرئيسية الأخبار المحلية أبناء التحيتا في الحديدة بالساحل الغربي يصفعون بن سلمان بهذه المشاهد الأخبار المحلية أبناء التحيتا في الحديدة بالساحل الغربي يصفعون بن سلمان بهذه المشاهد بواسطة محرر المشهد - 28/01/2017 435 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات أبناء التحيتا في الحديدة بالساحل الغربي يصفعون بن سلمان بهذه المشاهد شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب قبائل بني حشيش صنعاء تقدم قافلة غذائية وعينية للأبطال في الجبهات لمواجهة الغطرسة السعودية شاهد كيف دمرت المملكة الارهابية السعودية جسر الأمان بمديرية نجرة في حجة باليمن فريق البرنامج الوطني ينزع مخلفات وقنابل العدوان العدوان المحرمة دولياً في صعدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد