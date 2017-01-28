بالفيديو.. 7 ملايين مشاهدة لـ5 استخدامات لا تعرفها عن الملح!

عرض مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” 5 استخدامات لا تعرفها للملح:

1- لتنظيف المكواة يوضع القليل من الملح على الورق ثم يتم كي الملح بالمكواة والتي تتخلص من أي رواسب على سطحها.

2- للتخلص من دهون المقلاة يتم وضع الملح والماء المغلي بها لمدة 20 دقيقة.

3- يمكن تنظيف سفنجة المطبخ بوضعها في المياه والملح بالمايكروويف لمدة دقيقة.

4- للتخلص من بقايا القهوة يتم غسل الكوب بالملح ثم شطفه بالمياه.

5- للسيطرة على البيض المسكوب يوضع أعلاه بعض الملح.

وحقق مقطع الفيديو 7 ملايين مشاهدة منذ نشره.