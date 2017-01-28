وأفاد مصدر عسكري بمقتل جنود سعوديين في قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم في موقع السديس العسكري في نجران.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت بقذائف المدفعية موقعي ملحمة والبيت الأبيض في جيزان وحققت إصابات مباشرة.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت أمس الجمعة بـ 3 صواريخ من نوع “أورغان” معسكر بنيالين السعودي، كما تم استهداف موقع العش العسكري السعودي بقذائف الهاون، بالإضافة إلى قصف تجمع آليات للجنود السعوديين في موقع مستحدث بمفرق الهجلة، ودكت المدفعية تحصينات الجيش السعودي في موقع صله بنجران.