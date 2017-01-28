المشهد اليمني الأول| تعز

استهداف وتدمير طيران العدوان السعودي للأثار والمعالم الحضارية في اليمن بشكل ممنهج ومتواصل وتدميرها ، هدفاً وضعه في أولويات اهتماماته ضمن الحرب التي يشنها على اليمن أرضا وإنسانا، وذلك في استهداف ممنهج ومحاولة منه لطمس حضارة اليمنيين ومحو تاريخهم وطمس الهوية التاريخية اليمنية ، وخلال ما يقارب العامين ومنذ بداية عدوانه على اليمن دمر العدوان عشرات المواقع الأثرية والتاريخية، لعل أهمها هو سد مأرب التاريخي الذي يمثل إرثاً تاريخياً كبيراً بالنسبة لليمنيين ..

واليوم استهدف العدوان السعودي بغاراته الجوية الحاقدة أحد أقدم الجوامع التاريخية في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز وتدمير ضريح ومقام الشيخ العارف بالله / علي بن عمر الشاذلي أحد أكبر مشائخ الصوفية في اليمن .

وأكدت مصادر محلية في محافظة تعز أن الغارات التي شنها طيران العدوان السعودي اليوم على مديرية المخا الساحلية بمحافظة تعز دمرت اليوم ضريح الشيخ الشاذلي التاريخي الذي يقع ضمن أقدم الجوامع التاريخية في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز.

وأوضحت المصادر ان احدى غارات العدوان السعودي استهدفت بشكل مباشر جامع وضريح العلامة علي بن عمر الشاذلي الواقع على الخط الساحلي بمدينة المخا وذلك ضمن سلسلة غارات هستيرية يشنها طيران العدوان منذ عدة ايام على مديرية المخا وسائر المديريات الساحلية بمحافظة تعز لاسناد زحوفات مرتزقته في مناطق الشريط الساحلي الغربي.

وتزامنت الغارات مدينة المخا مع شن طيران العدوان السعودي مساء اليوم سبع غارات على منطقة العمري في مدينة ذُباب الساحلية التابعة لمديرية باب المندب.

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