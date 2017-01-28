المشهد اليمني الاول| زوامل

جديد المنشد المبدع عيسى الليث “زامل المخا نار حمراء” .. كلمات الشاعر أمين الجوفي

في (ذباب) المنايا والرجال الشداد

(المخا) نار حمراء من دخل فيه راح

ريح (كهبوب) و(العّمري)ذرتهم رماد

السواحل تفجر في عواصف سجاح

مصحفي في يماني واليسار السلاح

كلما نكثر التسبيح جانا استناد

المدد جيش مرسل فوق ظهر الرياح

جند من جند ربي جات من كل واد