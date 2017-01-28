المشهد اليمني الاول| زوامل
جديد المنشد المبدع عيسى الليث “زامل المخا نار حمراء” .. كلمات الشاعر أمين الجوفي
(المخا) نار حمراء من دخل فيه راح
في (ذباب) المنايا والرجال الشداد
السواحل تفجر في عواصف سجاح
ريح (كهبوب) و(العّمري)ذرتهم رماد
أجتياح انطلقنا يارجال اجتياح
مملكة نجد وامريكاء طغوا فالبلاد
مصحفي في يماني واليسار السلاح
والذخيره لساني واصبعي والزناد
داعي الله زادي والشراب انشراح
والهدى والعقيده دافعي للجهاد
السيوف البنادق والقذايف رماح
والطقوم المدرع صافنات الجياد
عامل الذكر بالله فالحروب اكتساح
كلما نكثر التسبيح جانا استناد
المدد جيش مرسل فوق ظهر الرياح
جند من جند ربي جات من كل واد
نطوي الليل سجده والهجوم الصباح
مستمدين قوتنا برب العباد
لا دعسنا المدرع قالت الغرب اح
أحدث انتاج حلف الشر يصبح رماد
ينسج النصر منا فالمعارك وشاح
والتواريخ خطت من دمانا مداد
حبل ربي نضمد به نزيف الجراح
من قتل في سبيله مايجي له حداد
الزغاريد تجلب للعدو النواح
والشرف والشهادة قصدنا والمراد
شعب هيهات يخفض للطغاة الجناح
ما قبل سطوة اهل الظلم واهل الفساد
لاح في نجد براق انتفاضات لاح
حالة افلاس صابتها وعجز اقتصاد
من وصل قمة الطغيان والظلم طاح
قل سلمان قله وين عاده وعاد
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