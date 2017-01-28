المشهد اليمني الأول| متابعات

في توقيت مشبوه يخلو من المصادفة ويفضح مخطط أحيك في دوائر مغلقة للتصدي للشارع البحريني المنتفض سلمياً إزاء سياسات نظام بني خليفة, كشفت مصادر مطلعة لموقع «المنامة بوست» عن وصول مجموعة تتألف من 60 شخصاً يحملون جوازات سفر إسرائيلية على متن الخطوط الجوية القطرية فجر أمس إلى مطار البحرين الدولي قادمين من مطار تل أبيب, مشيراً إلى أنهم يحملون معهم مجموعة كبيرة من الصناديق الخشبية يرجح أنها العتاد الخاص لهذه المجموعة.

وقال المصدر: كان في استقبال الوفد مجموعة من رجال الأمن البحرينيين الذين أقلّتهم مع مجموعة القوات الإسرائيلية سيارات تابعة لوزارة الداخلية في البحرين وانطلقوا إلى جهة غير معلومة.

كما أشار المصدر إلى أن قوات الأمن البحرينية كانت منتشرة بكثافة في المطار ومنعت التصوير وصادرت بعض الهواتف المحمولة لمسافرين قاموا بالتصوير. وكانت المعارضة البحرينية أهابت بأبناء الشعب البحريني التصعيد والحضور الميداني في الأسابيع المقبلة تمهيداً للذكرى السادسة لانطلاق ثورة ١٤ شباط.

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