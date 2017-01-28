محاضرة تفوق كل مناورة

للنصر شروط وصفات متلازمة وملازمة في كل مجالات المواجهة والتحدي والصمود وعلى ذلك يأتي النصر بأسبابه ومن أبوابه ، وبطرقه وأساليبه ، ودوما يآتي وهاهو مازال آت ووارد ، نعم هو ذلك النصر المتجدد للمجاهدين في كل يوم يشرق شمسه ، و يدلج ليلة .