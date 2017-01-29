المشهد اليمني الأول| فيديوهات

من جديد تعاود مملكة الإرهاب السعودية استهداف جسر الأمان في حجة وتفاقم معاناة المواطنين

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