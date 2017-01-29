الرئيسية الأخبار المحلية من جديد تعاود مملكة الإرهاب السعودية استهداف جسر الأمان في حجة وتفاقم... الأخبار المحلية من جديد تعاود مملكة الإرهاب السعودية استهداف جسر الأمان في حجة وتفاقم معاناة المواطنين بواسطة محرر المشهد - 29/01/2017 855 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات من جديد تعاود مملكة الإرهاب السعودية استهداف جسر الأمان في حجة وتفاقم معاناة المواطنين شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب الأمم المتحد: العدوان على اليمن نفذ هجمات ترقى إلى جرائم حرب حالة من التخبط وعدم الوضوح في تصريحات حكومة هادي حول إنتماء المستهدفين بالعملية الأمريكية أسباب ساهمت في تأجيج الصراعات الخفية بين الإمارات والسعودية في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد